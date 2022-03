Polizei Bielefeld

POL-BI: Ein Paar Schuhe und ein Bürostuhl nun im Besitz von Einbrechern

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Stieghorst - Ein oder mehrerer Täter brachen im Zeitraum von Montagabend bis Dienstagmorgen, 15.03.2022, in eine Wohnung und in ein Firmengebäude in Stieghorst ein.

Zwischen 19:00 Uhr und 20:00 Uhr am Dienstag hebelte ein unbekannter Täter die Terrassentür einer Hochparterrewohnung an der Breslauer Straße, zwischen der Schneidemühler Straße und der Laubaner Straße, auf. Im Gebäudeinneren nahm er Bargeld und ein Paar Grummipantoletten an sich. Anschließend flüchtete der Einbrecher über den Garten in unbekannte Richtung.

Im Zeitraum 20:00 Uhr bis 07:00 Uhr schlug ein unbekannter Täter das Fenster eines Großhandels an der Stralsunder Straße Ecke Oldentruper Straße ein. So gelangte er in eines der Büros. Mit einem Bürostuhl verließ er das Gebäude über eine Nebentür in Richtung Stralsunder Straße.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521/545-0 entgegen.

