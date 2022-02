Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkener Pkw-Fahrer kollidiert mit Pferdeanhänger

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Jöllenbeck - Am Dienstagnachmittag, 01.02.2022, ereignete sich ein Unfall zwischen einem Fiat und einem Mercedes mit Pferdetransportanhänger. Der auffahrende Pkw-Fahrer flüchtete vom Unfallort und wurde an seiner Wohnanschrift angetroffen. Ein Alkoholtest verlief positiv und er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Gegen 17:30 Uhr verließ eine 58-jährige Frau aus Enger mit ihrem Pkw, einem Mercedes E320, das Gelände einer Reitsportanlage, um über die Eickumer Straße in Richtung Jöllenbeck zu fahren. Kurz nachdem sie die Eickumer Straße befuhr, kollidierte ein nachfolgender Fiat Freemont mit dem angekoppelten Pferdetransportanhänger der 58-Jährigen.

Nach dem Zusammenstoß stieg der Fahrer aus, beschuldigte die Frau zu langsam gefahren zu sein und forderte den Unfall ohne Polizei zu klären. Als die Frau dies verneinte, stieg der Mann in seinen Pkw und verließ die Unfallstelle fluchtartig in Richtung Jöllenbeck.

Da sich die 58-Jährige das Kennzeichen des Flüchtigen merkte, konnte dieser an seiner Anschrift durch Beamte der Polizei Herford angetroffen werden. Der 44-jährige Mann aus Spenge gab an, an dem Unfall beteiligt gewesen zu sein, allerdings keine Fahrerlaubnis zu besitzen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Für die Entnahme einer Blutprobe wurde er zur Polizeiwache in Herford gebracht.

Im Rahmen der Blutprobenentnahme verhielt sich der Mann verbal aggressiv und leistete schließlich massiven körperlichen Widerstand. Dabei verletzten sich eine Polizeibeamtin und der 44-Jährige. Beide wurden in ein Krankenhaus zur weiteren Versorgung gebracht.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 4000 Euro. Das im Anhänger befindliche Pferd blieb nach ersten Erkenntnissen unverletzt.

Der 44-Jährige Mann muss sich nun wegen Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Fahrerlaubnis, einer Straßenverkehrsgefährdung mit Fahrunsicherheit infolge des Alkoholgenusses und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell