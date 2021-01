Polizei Bielefeld

POL-BI: Achtung: Taschendiebe aktiv

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sennestadt - Jöllenbeck - Am Freitag, 22.01.2021, und am Samstag, 23.01.2021, schlugen Taschendiebe in Sennestadt in einem Linienbus und in Jöllenbeck in einem Supermarkt zu.

Am Freitag befand sich ein 41-jähriger Bielefelder gegen 21:00 Uhr in einem Linienbus in Fahrtrichtung Senne. In Höhe der Haltestelle "Würtemberger Allee" bemerkte er eine größere Gruppe Jugendlicher. Im Gedränge nahm ihm ein Unbekannter seine Eastpack-Umhängetasche ab und verschwand. Darin befanden sich Geld, eine EC-Karte und Ausweise.

Eine 71-jährige Bielefelderin kaufte am Samstag, gegen 10:00, Uhr in einem Supermarkt an der Jöllenbecker Straße, in Nähe der Einmündung Husemanns Kamp, ein. Dabei hatte sie ihren Einkaufskorb in einen Einkaufswagen gestellt. In einem Fach des Korbs befand sich auch ihr Portemonnaie. An der Supermarktkasse bemerkte die 71-Jährige, dass ihr jemand ihr braunes Lederportemonnaie gestohlen hatte.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Stefan Bökenkamp (SB), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222

Dominik Schröder (DS), Tel. 0521/545-3195

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026



E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell