POL-HH: 200324-1. Vollstreckung eines Haftbefehls nach Verdacht der Zwangsprostitution und Zuhälterei in Hamburg-Wandsbek

Hamburg (ots)

Tatzeit: Januar 2018 bis 20.03.2020 Tatort: Hamburger Stadtgebiet

Beamte der Spezialeinheit (LKA 24) haben Freitagnachmittag einen 23-jährigen Deutschen verhaftet, dem Zwangsprostitution, Zuhälterei, Bedrohung und Körperverletzung vorgeworfen werden.

Nach dem jetzigen Stand der Ermittlungen dürfte der Tatverdächtige mindestens seit Januar 2018 Frauen zur Prostitution gezwungen und sie immer wieder auch geschlagen und bedroht haben. Den Beamten wurden während der Ermittlungen drei Frauen bekannt, die sich prostituierten und ihre Einnahmen nahezu komplett an den 23-Jährigen abgeben mussten.

Nachdem eine der Frauen sich im Oktober an die Polizei gewandt hatte und aus dem Metier ausgestiegen war, nahmen die Beamten des für Milieudelikte zuständigen Landeskriminalamts (LKA 65) die Ermittlungen auf. Die Staatsanwaltschaft beantragte schließlich beim Amtsgericht einen Haftbefehl sowie einen Durchsuchungs- und Arrestbeschluss für den Mann. Nach der Vollstreckung des Haftbefehls durch die Spezialeinheit der Polizei durchsuchten die Ermittler die mütterliche Wohnung des mutmaßlichen Zuhälters in Wandsbek, in der er wohnte. Hierbei stellten sie mehrere Mobiltelefone, Bargeld und eine geringe Menge Marihuana sicher.

Der Tatverdächtige wurde erkennungsdienstlich behandelt und anschließend der Untersuchungshaftanstalt überstellt.

Die Ermittlungen dauern an.

Ka.

