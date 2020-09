Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher haben es auf Werkzeuge abgesehen

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte, Sieker, Heepen - Im Zeitraum Donnerstag, 10.09.2020 bis Montag, 14.09.2020, nahmen Täter offenbar gezielt Baustellen, Firmenfahrzeuge und eine Gartenlaube ins Visier, um an Werkzeuge zu gelangen - Zeugen gesucht.

Die unbekannten Täter machten sich an insgesamt drei Baustellen zu schaffen.

Zwischen dem 10.09.2020, 16:30 Uhr, und dem 11.09.2020, 06:45 Uhr, entwendeten Täter Baugeräte aus Containern an der Hillegosser Straße, zwischen der Theodor-Heuss-Straße und der Straße Vahlkamp. Sie stahlen ein Schussgerät von Hilti, zwei Bindegeräte der Marke Tjep und einen Trennjäger von Makita.

Im Zeitraum 11.09.2020, 15:55 Uhr, und 14.09.2020, 08:00 Uhr, brachen Unbekannte einen Baucontainer an der Straße Nebelswall auf und entnahmen einen Bohrhammer und ein Baustellenradio der Marke Bosch.

An der Obernstraße verschafften sich Täter gewaltsam Zugang zu einer Baustelle in einem Rohbau. Zwischen dem 13.09.2020, 23:30 Uhr, und dem 14.09.2020, 06:45 Uhr, brachen sie eine in Richtung Oberntorwall gelegene Zugangstür auf. Nach ersten Erkenntnissen stahlen sie fünf Akku-Schrauber, drei Bohrmaschinen, zwei Richtlaser sowie zwei Vibrationswerkezuge.

Auch in Firmenfahrzeugen wurden die Täter fündig.

Im Zeitraum 11.09.2020, 13:30 Uhr, bis 14.09.2020, 06:45 Uhr, öffneten Unbekannte die Schiebetür eines weißen Fiat Ducato, der an der Osningstraße an der Kreuzung Haferloh geparkt worden war. Aus dem Fahrzeuginneren nahmen sie eine Werkzeugkiste.

An der Eimündung Ehlentruper Weg / Otto-Brenner-Straße schlugen die Täter zwischen 13.09.2020, 15:00 Uhr, und 14.09.2020, 06:35 Uhr, die Seitenscheibe eines weißen Fiat Doblo ein. Sie entnahmen eine Akkupresse der Marke Rems, einen Pressbackenkoffer von Uponorm, eine Bormaschine und einen Winkelschleifer der Marke Makita, sowie einen Industriestaubsauer von Alto Works und einen Werkzeugbehälter.

Zwischen dem 11.09.2020, 20:00 Uhr, und dem 13.09.2020, 13:00 Uhr, begaben sich Unbekannte in eine Kleingartenanlage an der Bleichstraße nahe der Straße Auf dem Tönsplatz. Dort suchten sie eine Parzelle auf und brachen das Gartentor auf. Dann öffneten sie einen Geräteschuppen gewaltsam und stahlen eine Kettensäge, einen elektrischen Rasentrimmer von Parkside, einen Akkuschrauber von Bosch, eine Plastikkiste mit diversen Werkzeug und Regenrinnen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell