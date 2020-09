POL-BI: Räuber tritt Opfer die Beine weg

Polizei Bielefeld

In der Nacht von Montag, 07.08.2020, auf Dienstag, 08.09.2020, raubte ein Täter an der Herbert-Hinnendahl-Straße einem Bielefelder Geld.

Ein 37-jähriger Bielefelder ging gegen Mitternacht die Herbert-Hinnendahl-Straße in Richtung Hauptbahnhof. Hinter ihm ging ein Mann in gleiche Richtung und fragte ihn nach Geld. Als der 37-Jährige das Portemonnaie aus der Tasche holte, trat der Täter dem Opfer die Beine weg, so dass der Bielefelder stürzte. Der Räuber griff den Bielefelder, drückte ihn gegen die Hauswand und nahm aus dessen Portemonnaie einen Geldschein.

In einem geparkten PKW saß ein 48-Jähriger aus Vlotho, der den Überfall bemerkte. Er stieg aus und schrie den Räuber an, der daraufhin das Opfer noch ins Gesicht schlug und dann in Richtung Stadthalle davonrannte. Ein Rettungswagen brachte das verletzte Opfer in ein Krankenhaus.

Der Zeuge beschrieb den Täter als südosteuropäisch aussehend, mit Vollbart, athletisch gebaut und bekleidet mit heller Schirmmütze. Er wirkte verwahrlost und könnte dem Drogenmilieu angehören.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

