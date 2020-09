Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizisten erwischen Täter auf frischer Tat

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Sonntag, 06.09.2020, nahmen Polizeibeamte am Jahnplatz einen angetrunkenen Getränke-Dieb in Empfang, als dieser gerade mit seiner Beute aus dem Kiosk kletterte.

Gegen 04:55 Uhr drang ein 37-jähriger Steinhagener in ein Kiosk am Jahnplatz ein. Er nahm aus dem im Kiosk befindlichen Kühlschrank mehrere Flaschen Erfrischungsgetränke und reichte sie an außerhalb des Kiosks stehende Personen weiter. Die Männergruppe vor dem Kiosk erkannte einen sich auf der Bahnhofstraße nähernden Streifenwagen und ergriff die Flucht. Als die Polizeibeamten auf den Jahnplatz fuhren, nahmen sie aus dem Kiosk kletternden 37-Jährigen vorläufig fest.

Der angetrunkene Steinhagener äußerte, Durst verspürt zu haben und deshalb in den Kiosk geklettert zu sein. Drei Flaschen eines Erfrischungsgetränkes habe er am Tresen an andere Personen herausgegeben, weil er mal Verkäufer spielen wollte. Jetzt erhält er zum Lohn eine Strafanzeige.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020

Knut Packmohr (KP), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3195

Dirk Trümper (DT), Tel. 0521/545-3222





E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de

https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell