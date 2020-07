POL-BI: Unfallflucht nach missglücktem Showmanöver

Polizei Bielefeld

MK / Bielefeld - Heepen - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen Autofahrer, der bereits am Sonntag, 05.07.2020, beim Versuch eines sogenannten "Donats" mit seinem Pkw gegen ein anderes Auto stieß. Er fuhr davon, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

An der Straße Liethstück beabsichtigte ein bislang unbekannter Autofahrer mit seinem Pkw ein Wendemanöver mit durchdrehenden Hinterrädern auf der Stelle durchzuführen. Bei dem Kunststück - das auf öffentlichen Straßen nichts zu suchen hat - stieß sein Auto gegen einen geparkten Opel Astra. Nach dem Anstoß entfernte sich der Unbekannte auf der Straße Liethstück in Richtung Am Pfarracker.

Der Opel-Fahrer hatte sein Auto gegen 10:00 Uhr im Bereich der Wendeschleife abgestellt. Gegen 10:30 Uhr erkannte er Beschädigungen in Höhe des linken Vorderrads und der Fahrertür. Polizeibeamte entdeckten kreisrunde Reifenabdrücke auf der Fahrbahn. Sie schätzen den Sachschaden auf 1.000 Euro und sicherten Spuren an der Unfallstelle.

