Polizei Bielefeld

POL-BI: Wer kennt diese Männer?

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Ermittler der Kriminalpolizei Bielefeld fahnden mit Fotos nach zwei Männern, die am Dienstag, den 16.07.2019, Kleidungsstücke aus einem Geschäft an der Bahnhofstraße stahlen.

Die zwei unbekannten Männer hielten sich zwischen 16:30 Uhr und 17:00 Uhr in dem Bekleidungsgeschäft, zwischen der Alfred-Bozi-Straße und der Stresemannstraße, auf. Während einer der beiden die 28-jährige Verkäuferin in ein Gespräch verwickelte, steckte der andere zwei hochwertige Lederjacken in einen Rucksack. Scheinbar präparierte er die Diebstahlsicherung derart, dass der Alarm nicht auslöste. Beide verließen nacheinander das Geschäft ohne die Ware zu bezahlen.

Die Verkäuferin schätzte einen der Diebe auf etwa 45 Jahre. Er hatte wenig, graublonde Haare. Er sprach mit einem osteuropäischen Akzent.

Hinweise zu den zwei Männern nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter der 0521-5450 entgegen.

