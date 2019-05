Polizei Bielefeld

POL-BI: Pkw-Fahrerin nach Alleinunfall im Fahrzeug eingeklemmt

Bielefeld (ots)

ST/ Bielefeld Ubbedissen - Am Freitagvormittag, 10.05.2019, kam eine Bielefelderin auf der Oerlinghauser Straße aus unbekannter Ursache mit ihrem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Holzmasten. Die Frau wurde schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden.

Gegen 10:03 Uhr befuhr eine 31-jährige Bielefelderin mit ihrem Ford Focus die Oerlinghauser Straße in Richtung Hillegossen. Kurz hinter der Autobahnunterführung kam sie in einer leichten Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach Aussagen von Zeugen drehte sich der Pkw um die eigene Achse und prallte dann mit der Fahrerseite gegen einen Holzmasten. Die Frau wurde bei dem Aufprall schwer verletzt und musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Sie wurde in ein Krankenhaus gebracht und verblieb dort stationär. Es bestand keine Lebensgefahr. Die Oerlinghauser Straße wurde für die Dauer der Unfallaufnahme und zur Bergung des Fahrzeugs für etwa eine Stunde komplett gesperrt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf 7000,- Euro.

