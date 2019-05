Polizei Bielefeld

POL-BI: Fahrzeug erweist sich als Drogendepot

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Beamte einer Polizeikontrolle entdeckten am Donnerstag, den 09.05.2019, bei einem Routineeinsatz an der Herforder Straße Waffen, Bargeld, Drogen und Diebesgut in einem geparkten Fahrzeug.

Ein Autofahrer wurde gegen 18:15 Uhr auf einen Mann aufmerksam, der in einem Nissan Qashqai an der Herforder Straße schlief. Der Fahrer verständigte daraufhin die Polizei. Die Streifenbeamten weckten den 30-Jährigen und erkundigten sich nach dessen Befinden. Der Detmolder gab an, müde geworden zu sein und deshalb zu ruhen. Bei einer anschließenden Kontrolle seines Fahrzeugs machten die Beamten eine überraschende Entdeckung. Im Fahrzeuginneren hatte der 30-jährige mehrere Bubbles Heroin verstaut. Im Kofferraum fanden die Beamten eine Schreckschusswaffe und in einer Jackeninnentasche steckte ein Schlagstock. Des Weiteren fanden die Polizisten Bargeld in szenetypischer Stückelung, die auf einen Handel mit Drogen hinweist. Auf der Rücksitzbank lag ein neuwertiger Trainingsanzug, der noch mit einem Preisschild versehen war. Die Diebstahlsicherung war augenscheinlich präpariert. Die Beamten nahmen den 30-jährigen vorläufig fest. Gegen ihn wurde unter anderem Anzeige wegen illegalen Handels in nicht geringer Menge von Heroin erstattet.

