Polizei Bielefeld

POL-BI: Kleintransporter aufgebrochen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Brackwede-

In der Nacht von Dienstag, den 07.05.2019, auf Mittwoch, den 08.05.2019, erbeuteten Einbrecher aus einem Fahrzeuge in der Ziehrerstraße eine Tasche mit Geld.

Dienstagabend gegen 17:00 Uhr parkten zwei Bielefelder den LKW Peugeot Boxer an der Ziehrerstraße. Eine schwarze Tasche blieb in dem Kastenwagen in der Mittelkonsole liegen. In der Nacht schlug ein Täter die Scheibe der Beifahrertür ein und stahl die schwarze Tasche mit Geld. Um 06:50 Uhr am Mittwochmorgen stellten die Bielefelder die beschädigte Scheibe und den Diebstahl fest.

Die Polizei erinnert: Lassen sie keine Wertsachen - weder sichtbar noch versteckt- im Fahrzeug liegen! Erfahrene Diebe kennen jedes Versteck. Geben Sie Tätern keine Gelegenheit, sondern räumen Sie ihr Auto aus, bevor es andere tun.

Zeugenhinwiese nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

