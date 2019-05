Polizei Bielefeld

POL-BI: Polizei sucht Pfeffersprayer

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld -Innenstadt-

Ein Täter setzte am Dienstagabend, den 07.05.2019, bei einer Auseinandersetzung an der Bahnhofstraße/ Jöllenbecker Straße Pfefferspray ein.

Gegen 21:15 Uhr beobachtete ein 18-jähriger Bielefelder einen Streit zwischen einem Paar und einem 44-Jährigen an der Bahnhofstraße/ Jöllenbecker Straße. Der unbekannte Täter ging in Begleitung einer Frau die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt, als das Opfer die Frau ansprach. Nach einem Wortgefecht ging das Paar weiter. Der 44-Jährige lief ihnen hinterher, versuchte den Mann zu treten und kam dabei zu Fall. In dem Moment sprühte der Unbekannte dem Opfer Pfefferspray in die Augen. Anschließend entfernte sich das Paar weiter in Richtung Innenstadt.

Der osteuropäisch aussehende Täter soll circa 30 Jahre alt, circa 175 cm groß, vermutlich mit Glatze und von kräftiger Statur sein. Er trug eine Baseballkappe, grüne Jacke und blaue Jeanshose. Seine Begleiterin soll relativ klein gewesen sein und trug ihre dunklen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

