Polizei Bielefeld

POL-BI: Zwei Einbrüche an der Erpestraße

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Ummeln - Unbekannte brachen in der Nacht auf Mittwoch, den 10.04.2019, in zwei Firmengebäude eines Industriegebiets an der Erpestraße ein.

Zwischen 18:00 Uhr und 07:00 Uhr stiegen die Einbrecher in ein Gebäude nahe der Wipperstraße ein. Zunächst gelangten sie über die Rückseite auf das Firmengelände, indem sie den Zaun aufschnitten. Über ein Vordach stiegen die Täter durch eine Balkontür in das Gebäude ein. Im Gebäudeinneren beschädigten sie mehrere Türen und erlangten so Zutritt zu den Büroräumen. Einen dort befindlichen Tresor flexten sie auf und stießen auf zahlreiche Dokumente sowie Bargeld. Letztlich verließen die Einbrecher das Bürogebäude durch ein Fenster im Erdgeschoss und das Gelände durch das Loch im Zaun. Nur wenige Meter weiter in Richtung Steinhagener Straße, gingen vermutlich dieselben Täter auf ganz ähnliche Weise vor. Zwischen 22:00 Uhr und 05:00 Uhr stiegen sie über ein Zufahrtstor an der rechten Gebäudeseite und gelangten anschließend über eine Nebentür in das Innere des Gebäudes. Um den dortigen Tresor zu öffnen, nutzten sei abermals den Winkelschleifer. Im Anschluss flüchteten sie über eine weitere Nebentür auf der Rückseite des Gebäudes. Nach Angaben des Eigentümers erbeuteten die Einbrecher auch hier Bargeld.

Das Kriminalkommissariat 12 bitten um Hinweise zu den Einbrüchen unter der 0521-5450.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld



Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023

Caroline Bultmann (CB), Tel. 0521/545-3195

Stefan Tiemann (ST), Tel. 0521/545-3222



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell