POL-BI: Umgestürzter Anhänger verursacht Verkehrsbeeinträchtigungen

Ein umgestürzter Anhänger im Autobahnkreuz Bielefeld löst einen Großeinsatz der Bielefelder Feuerwehr aus. Der Lkw mit Anhänger aus Herford befuhr gg. 04:00 Uhr die Tangente der Autobahn 33 in Richtung Autobahn 2, Fahrtrichtung Hannover. Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen kam der Lkw nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Anhänger stürzte im unbefestigten Seitenstreifen auf die rechte Seite. Die Endlage des Anhänger war unmittelbar an der dortigen Böschung. Es bestand die Gefahr des Abrutschens. Der Lkw Fahrer aus Polen blieb unverletzt. Der Sachschaden betrug ca. 50.000,--Euro. Die Wechselbrücke des Anhängers war mit Gefahrgut beladen. Bisher wurde kein Gefahrgut freigesetzt. Für die Sicherung des Anhängers und der Ladung, die noch nicht geborgen werden konnte, wurde die Autobahn 2 in Richtung Hannover gesperrt. Es entstand ein Rückstau auf der Autobahn 2 von ca. 10 Kilometern Länge. Auf der Autobahn 33 entwickelte sich ein Stau von der Anschlussstelle Schloß Holte bis zum Autobahnkreuz Bielefeld. Verkehrsteilnehmer mit Fernziel werden gebeten, die Strecke über die Autobahn 44 zu benutzen.

