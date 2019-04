Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher nutzten gekipptes Fenster

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Mitte - Unbekannte Einbrecher haben am Mittwoch, 03.04.2019, an der Otto-Brenner-Straße aus einem Mehrfamilienhaus Schmuck und Bargeld erbeutet.

Zwischen 18:00 Uhr und 19:00 Uhr stand ein Fensterflügel in einer Seniorenwohnung in Kippstellung. Dies nutzten der oder die Einbrecher aus und verschafften sich Zutritt in ein Zimmer. Dort durchsuchten sie Schränke und Schubladen. Die Einbrecher fanden Uhren, Schmuck und Bargeld. Es gelang ihnen, ohne auf sich aufmerksam zu machen, mit ihrer Beute zu entkommen. Die beiden anwesenden Eheleute bemerkten den Einbruch erst, nachdem die Täter in unbekannte Richtung verschwunden waren.

Die Polizei erinnert:

Sollten Sie die Kippstellung Ihrer Fenster zum Lüften benutzen, dann bleiben Sie immer in dem Raum, denn für Einbrecher sind gekippte Fensterflügel einladend und stellen kein Hindernis da.

Zum Nachträglichen Einbau von technischen Sperren zum Einbruchschutz informiert die Kriminalpolizei Bielefeld in einer Dauerausstellung. Die telefonische Erreichbarkeit der Beratungsstelle: 0521 / 5837 2550.

Hinweise zu dem Einbruch bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

