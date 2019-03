Polizei Bielefeld

POL-BI: Ladendiebe verstecken Diebesgut in Schließfach

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Am Mittwoch, den 27.03.2019, stellten Polizeibeamte zwei Jugendliche, nachdem sie Kleidung in einem Geschäft in der Niedernstraße gestohlen hatten.

Die 15- und 16-jährigen Diebe aus Herford und Hannover konnten nach einem Ladendiebstahl gegen 13:00 Uhr in der Niedernstraße zunächst flüchten. Die Angestellten des Geschäfts riefen daraufhin die Polizei. Wenig später entdeckte eine Fußstreife der Stadtwache das Duo auf der Herforder Straße. Sie erkannten die Jugendlichen anhand ihrer auffälligen Kleidung und Frisuren und nahmen sie vorläufig fest. Bei der Durchsuchung fanden die Beamten einen Schlüssel. Dieser führte zu einem Schließfach im Untergeschoss des Jahnplatzes. Dort hatten die Jugendlichen weiteres Diebesgut deponiert. Auch dabei handelte sich um Bekleidung. Für einen Teil der Kleidungsstücke lag bereits eine Anzeige vor und so konnte es an die Ladenbesitzer ausgehändigt werden. Gegen die Jugendlichen wird Anzeige wegen Ladendiebstahls erstattet.

