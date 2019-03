Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in der Sparrenburg

Bielefeld (ots)

CB / Bielefeld / Mitte - Am Sonntag, den 03.03.2019, gelangen Unbekannte in den Turm der Sparrenburg und brachen in anliegende Kellerräume ein.

Die Täter verschafften sich am Sonntag zwischen 01:00 Uhr und 08:30 Uhr Zutritt zur Sparrenburg. Dabei hebelten sie die Holztür zum Turm auf. Innen brachen sie den Kassenautomaten auf, dieser war allerdings geräumt und es befand sich kein Bargeld darin. Zusätzlich beschädigten sie ein Fenster zu Lagerräumen in einem umliegenden Keller in der Straße Am Sparrenberg. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten sie auch hier nichts.

Die Polizei bittet um Hinweise unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 12 / 0521/545-0

