Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte entwenden Motorräder und Mercedes Sprinter - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Bielefeld (ots)

st/ Bielefeld-Mitte/ Schildesche - In der Zeit vom 23.02.2019 bis zum 03.03.2019 wurden zwei in Bielefeld zugelassene Motorräder der Marke BMW und zwei zu Kleinbussen umgebaute Mercedes Sprinter gestohlen.

Zwischen dem 23.02.2019 und dem 28.02.2019 entwendeten unbekannte Täter eine gelbe BMW R1200GS eines Anwohners in der Plaßstraße. Das Krad war in einem Carport untergestellt und hatte einen Zeitwert von etwa 7.100,- Euro.

In der Nacht vom 02. auf den 03.03.2019 wurde aus einer Tiefgarage in der Storchsbrede ein weiteres Motorrad der Marke BMW entwendet. Die blaue R850R hatte sich auf dem Stellplatz des Eigentümers befunden und war durch zusätzliche Schlösser an Vorder- und Hinterrad gesichert. Wert des Fahrzeugs: 5.000,- Euro.

Den Diebstahl von zwei weißen, neuwertigen Mercedes Sprintern brachte ein an der Stadtheider Straße ansässiger Autohändler zur Anzeige. Die Fahrzeuge waren auf dem Außengelände abgestellt und wurden in der Zeit zwischen dem 28.02.2019 und 01.03.2019 entwendet. Es handelt sich um zu 23-Sitzern umgebaute und mit Dachklimaanlagen ausgestattete Neufahrzeuge ohne Kennzeichen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 115.000,- Euro.

Die Polizei Bielefeld (KK 12) bittet um Hinweise unter 0521 / 545 - 0.

