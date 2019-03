Polizei Bielefeld

POL-BI: Räuber geht in Haft

Bielefeld (ots)

Si / Bielefeld / Mitte - Am Samstag, den 02.03.2019, scheiterte ein 34-jähriger Mann bei dem Versuch, ein Parfüm aus einem Geschäft in der Bahnhofstraße zu stehlen. Gegen 13:30 Uhr hielt sich ein 34-jährige Georgier in einer Drogerie in der Bahnhofstraße auf. Dort nahm er eine Parfümflasche aus dem Regal und steckte sie in seine Jackentasche. Ein Ladendetektiv beobachtete das Geschehen und sprach ihn an. Daraufhin schubste ihn der 34-Jährige weg und versuchte, mit der Beute zu flüchten. Trotz heftiger Gegenwehr gelang es dem Detektiv, den Georgier festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Die Polizeibeamten nahmen den 34-Jährigen ohne festen Wohnsitz vorläufig fest. Am Folgetag erließ die Staatsanwaltschaft die Hauptverhandlungshaft im beschleunigten Verfahren.

