Polizei Bielefeld

POL-BI: Unbekannte brechen Container auf und stehlen Elektronikartikel

Bielefeld (ots)

Si / Bielefeld / Heepen - Am Wochenende des 01.03.2019 bis 03.03.2019, drangen Unbekannte auf ein Firmengelände an der Friedrich-Hagemann-Straße ein, öffneten mehrere Wechselbrücken und stahlen Transportgut. Am Sonntagabend stellten Mitarbeiter eines Logistikunternehmens fest, dass mehrere Container auf dem Firmengelände gewaltsam geöffnet worden waren. Die Unbekannten brachen die verplombten Wechselbrücken vermutlich im Zeitraum zwischen Freitag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 22:00 Uhr, auf. Sie nahmen unter anderem hochwertige Elektronikartikel mit. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter der 0521-5450 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld

Leitungsstab/ Pressestelle

Kurt-Schumacher-Straße 46

33615 Bielefeld





Achim Ridder (AR), Tel. 0521/545-3020

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3232

Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021

Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022

Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023



https://bielefeld.polizei.nrw/



Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell