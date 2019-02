Polizei Bielefeld

POL-BI: Verkehrsunfall mit schwerverletztem Kradfahrer

Bielefeld (ots)

FK / Bielefeld - Mitte - Am Samstag, 09.02.2019, kam es gegen 17:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Herforder Straße. Ein 42-jähriger Herforder, der mit seinem Krad der Marke BMW die Herforder Straße stadteinwärts befuhr, touchierte dabei kurz vor dem Willy-Brandt-Platz beim Fahrstreifenwechsel den in gleicher Fahrtrichtung fahrenden PKW Ford eines 31-Jährigen Bielefelders. Der Kradfahrer kam zu Fall und wurde aufgrund seiner schweren Verletzung mit einem Rettungswagen in ein Bielefelder Krankenhaus verbracht. Das Krad wurde sichergestellt, der PKW verblieb fahrbereit. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde der Verkehr einstreifig an der Unfallstelle vorbeigeführt.

