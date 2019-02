Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall mit verletztem Rollerfahrer - beteiligter Transporter gesucht

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Sieker - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 bitten um Hinweise zu einem Unfall, am Freitag, 08.02.2019, an der Osningstraße. Nach den bisherigen Erkenntnissen entfernte sich ein weißer Transporter in Richtung Detmolder Straße von der Unfallstelle.

Der Unfall ereignete sich gegen 10:25 Uhr an der Osningstraße in Fahrtrichtung Detmolder Straße - im Bereich unterhalb der gegenüberliegenden Einmündung der Bodelschwinghstraße. Ein 33-jähriger Bielefelder benutzte mit seinem Roller den linken Geradeausfahrstreifen. Neben ihm befand sich auf dem endenden rechten Fahrstreifen ein unbekannter Transporter.

Am Ende der Einfädelungsspur soll der weiße Kleintransporter plötzlich und ohne Ankündigung des Blinkers nach links gewechselt sein. Bei der Kollision zwischen dem Transporter und dem Roller verlor der 33-Jährige die Kontrolle über sein Leichtkraftrad. Er stürzte auf die Fahrbahn und der Roller rutschte über die Osningstraße.

Zeugen sahen, wie der weiße Kleintransporter seine Geschwindigkeit kurz reduzierte und auf der Osningstraße weiterfuhr. Das Fahrzeug soll auf die Detmolder Straße in Richtung stadtauswärts abgebogen sein und Bielefelder Kennzeichen besessen haben.

An der Unfallstelle kümmerten sich Zeugen um den Leichtverletzten bis Rettungssanitäter die medizinische Versorgung übernahmen. Den Sachschaden an derm Roller Aprilia schätzten Polizeibeamte auf 3.000 Euro.

Zeugen, die der Polizei noch nicht bekannt sind, werden gebeten, sich zu melden unter:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

