POL-GI: Pressemeldung vom 10.12.2018: Gießen: 21 - Jähriger in der Ludwigstraße niedergeschlagen - Polizei sucht Zeugen

Gießen (ots) - Am Samstag, gegen 04.30 Uhr, wurde in der Ludwigstraße ein 21 - Jährige durch zwei Unbekannte niedergeschlagen und verletzt. Der Gießener war mit einem Bekannten in Richtung Ludwigsplatz unterwegs, als ihm in Höhe der Universität zwei Unbekannte entgegenkamen. Einer von ihnen soll dem 21 - Jährigen im Vorbeigehen die Basecap vom Kopf gezogen haben. Als er nach seiner Mütze verlangte, schlug ihm einer der beiden Personen unvermittelt mit der Faust ins Gesicht. Als weitere Zeugen hinzukamen, ließ der Schläger ab und flüchtete in Richtung Goethestraße. Die Fahndung brachte nichts ein. Der erste Verdächtige soll etwa 175 bis 180 Zentimeter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt sein. Er soll schwarze kurze Haare haben und eine auffällige Jacke mit der Aufschrift Napapin mit norwegischer Flagge getragen haben. Die zweite Person soll ebenfalls Deutscher sein und dunkle Kleidung getragen haben. Hinweise bitte an die Polizeistation Gießen Süd unter 0641/7006-3555.

