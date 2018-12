POL-BI: Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld zu: Vermutliches Tötungsdelikt in Delbrück

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld / Paderborn / Delbrück - Die 10-köpfige Mordkommission "Spee" unter der Leitung von Kriminalhauptkommissarin Jutta Horstkötter sucht weiterhin das Tatwerkzeug, das am Freitag, 30.11.2018 in Delbrück in der Friedrich-Spee-Straße benutzt wurde. Dazu erhalten die Ermittler Unterstützung im Laufe des heutigen Tages - Mittwoch, 05.12.2018 - durch Beamte einer Einsatzhundertschaft. Weil bislang nur wenige Hinweise durch Zeugen eingegangen sind, werden weiterhin Befragungen in den angrenzenden Häusern rund um den Tatort stattfinden.

Erste Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4130532

Zweite Pressemeldung:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4132833

