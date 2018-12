POL-BI: Geraubte Musikbox taucht wieder auf

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Mitte - Ein junger Krefelder fand nach einem Straßenraub am Dienstag, 04.12.2018, seine portable Musikbox in der Innenstadt wieder.

Der 19-Jährige war gegen 22:50 Uhr auf dem Niederwall zu Fuß in Richtung der Detmolder Straße unterwegs. In Höhe des Rathauses sprachen ihn zwei Männer an und forderten von ihm Geld und seine schwarze Musikbox.

Die beiden Unbekannten rissen dem 19-Jährigen die Box aus den Händen, als er die Herausgabe verweigerte. Mit ihrer Beute lief das Duo in Richtung Niedernstraße davon.

Gegen 23:35 Uhr rief der 19-Jährige die Polizei, weil er an der Kreuzstraße einen Tatverdächtigen ausgemacht hatte. Polizeibeamte kontrollierten einen 21-jährigen Bielefelder, der die Tat abstritt. Bei ihm entdeckten die Beamten Marihuana und Utensilien zur Drogenzubereitung. Sie nahmen eine Strafanzeige auf.

Wenig später meldete sich das Raubopfer, weil er seine Musikbox auf einer Parkbank in Höhe des Landgerichts wiederfand.

Die Beschreibung des zweiten Tatverdächtigen:

Der Mann sprach englisch. Er trug eine braunschwarze College-Jacke und eine dunkle Jeans.

