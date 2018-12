POL-BI: Nachtrag zu Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Paderborn und der Polizei Bielefeld zu einem vermutlichen Tötungsdelikt in Delbrück:

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Paderborn / Delbrück - Wie bereits berichtet, ermittelt die Mordkommission "Spee" im Fall eines vermutlichen Tötungsdelikts am 30.11.2018 in Delbrück. Zeugen werden gesucht, die den Vorfall beobachtet haben.

Die Obduktion des Leichnams, am Nachmittag des 30.11.2018 ergab, dass der 33-jährige Delbrücker an Stichverletzungen gestorben ist. Ein Zeuge entdeckte den augenscheinlich schwer verletzten Mann am frühen Morgen des 30.11.2018, um 00:16 Uhr, auf der Friedrich-von-Spee-Straße in Delbrück. Die Staatsanwaltschaft Paderborn und die Polizei Bielefeld rufen Zeugen auf, sich zu melden, sollten sie Angaben zum Tathergang machen können. Sachdienliche Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 11 unter der 0521-5450 entgegen.

Ursprüngliche Meldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4130532

