POL-BI: Polizist überrascht Graffiti-Sprayer auf frischer Tat

Am Dienstagmorgen, den 04.12.2018, schmierte ein Täter an der Alfred-Bozi-Straße ein Graffiti auf eine Wand. Ein Polizist erwischte ihn.

Gegen 05:40 Uhr befuhr ein Polizeibeamter mit seinem Fahrrad den Geh-und Radweg der Alfred-Bozi-Straße in Richtung Innenstadt. In Höhe der Klosterstraße fuhr er unter den Ostwestfalendamm in Richtung Stapenhorststraße. Im Bereich der Säulen des Ostwestfalendamms fiel ihm eine verdächtige Person auf und er beobachtete, wie der Sprayer eine Mauer mit einem Graffiti bemalte. Der Zeuge hielt den Täter bis zum Eintreffen seiner informierten Kollegen fest.

Die Polizisten fanden bei dem polizeibekannten 37-jährigen Bielefelder mehrere Sprühdosen. Sie leiteten gegen ihn ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung ein.

