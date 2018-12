POL-BI: Verkehrsunfall auf dem Schulweg

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Senne -

Am Mittwochmorgen, den 05.12.2018, befand sich ein Schüler mit seinem Fahrrad auf dem Schulweg. Bei einem Verkehrsunfall auf der Kampstraße/ Buschkampstraße erlitt er leichte Verletzungen.

Gegen 07:35 Uhr fuhr ein 13-jähriger Bielefelder mit seinem Fahrrad ohne Licht auf dem Bürgersteig der Buschkampstraße in Richtung stadtauswärts. Eine 20-jährige Polo-Fahrerin aus Bielefeld bog an der Einmündung zur Kampstraße nach rechts auf die Buschkampstraße ab. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, bei dem der Radler stürzte und leichte Verletzungen am Knie erlitt.

Die Polo-Fahrerin blieb unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 850 Euro.

