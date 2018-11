POL-BI: Polizei Bielefeld richtet Ermittlungskommission "StraB" ein

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld - Innenstadt-

Nachdem am Montag, den 26.11.2018, erneut eine Seitenscheibe einer Fahrenden Straßen-bahn beschädigt wurde, richtet die Polizei Bielefeld eine Ermittlungskommission ein.

Bereits am Samstag, den 24.11.2018 beschädigte ein unbekannter Gegenstand die Seiten-scheibe einer fahrenden Straßenbahn.

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4124748

Nach der erneuten Beschädigung einer Straßenbahnscheibe am 26.11.2018, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12522/4126589

richtete die Polizei Bielefeld eine sechs-köpfige Ermittlungskommission "StraB" unter der Leitung der Kriminalhauptkommissarin Tamara Lüning ein.

Die Kriminalbeamten der EK beziehen in die Ermittlungen ebenfalls die Beschädigung einer Fensterscheibe an der Feuerwache an der Straße Am Stadtholz von Sonntag, den 25.11.2018 gegen 02:30 Uhr ein. Beamte der Feuerwehr stellten an dem Fenster der Küche im 2.Obergeschoss ein kreisrundes Loch an der äußeren Scheibe einer Doppelverglasung fest.

Am Dienstag untersuchten Beamte der Spurensicherung die beiden Stadtbahnen.

Bislang ist kein Tatzusammenhang aller Taten ersichtlich, jedoch nicht auszuschließen.

Die Polizei sucht auch weiterhin Zeugen, die im Bereich der Tatorte Beobachtungen gemacht haben.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizei unter 0521-545-0 zu wenden.

