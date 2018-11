POL-BI: Gefährliches Wendemanöver

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Paderborn - An der Anschlussstelle Paderborn-Mönkeloh kam es am 27.11.2018, gegen 05:20 Uhr, zu einem Unfall, nachdem eine Fahrerin versuchte, mit ihrem Pkw auf der Fahrbahn zu wenden.

Die 43-jährige Fahrerin aus Borchen befuhr mit ihrem schwarzen Honda Civic die Borchener Straße in Richtung der Anschlussstelle A33. In Höhe der Verkehrstafel der Autobahn stoppte die Frau aus bislang ungeklärtem Grund ihren Pkw, um diesen über die durchgezogene Mittellinie in Richtung Mönkeloh zu wenden. Zur selben Zeit befuhr ein 52-jähriger VW Golf Fahrer aus Porta Westfalica die Borchener Straße, um auf die A33 zu fahren. Er übersah den quer zur Fahrbahn stehenden Honda und fuhr in die linke Seite des Fahrzeugs. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Honda auf die Gegenfahrbahn geschleudert, wo dieser mit der Front in Fahrtrichtung der Anschlussstelle zeigend zum Stillstand kam. Zwei Rettungswagen und ein Notarztwagen versorgten die schwerverletzte Hondafahrerin, nachdem sie von der Feuerwehr mit einer Rettungsschere aus dem Auto befreit wurde. Sie und der leicht verletzte Golffahrer wurden in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden nicht mehr fahrbereiten Pkw wurden abgeschleppt. Der Zubringer war in diesem Abschnitt, aufgrund des Verkehrsunfalles und der damit verbundenen Bergungs- und Rettungsmaßnahmen für etwa 2,5 Stunden gesperrt. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 30000 Euro.

