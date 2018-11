POL-BI: Nachbar überrascht Einbrecher

Bielefeld (ots) - SI / Bielefeld / Kirchdornberg - Aufmerksame Nachbarn störten ein Einbrecherduo am Montag, den 26.11.2018 in der Straße Auf dem Kley.

Am Montagvormittag gegen 10:30 Uhr beobachtete eine Anwohnerin, wie sich zwei Unbekannte in einem Haus in ihrer Nachbarschaft aufhielten. Während sie die Polizei informierte, ging ihr Mann zu dem Haus und klingelte an der Tür. Dies schien die Einbrecher abgeschreckt zu haben. Sie brachen ihr Vorhaben ab und flüchteten durch die Terrassentür, die sie zuvor aufgehebelte hatten. Die Polizei suchte die Gegend mit einem Hubschrauber und einem Diensthund ab, konnten die Täter jedoch nicht ausfindig machen. Beide Täter hatten laut Zeugenaussage dunkle Haare, waren dunkel gekleidet und augenscheinlich osteuropäisch. Einer der Täter trug dunkle Sneakers mit weißem Sohlenrand. Sein Komplize trug hingegen grüne Schuhüberzieher. Wenn Sie weiter Angaben zu den Tätern machen können, nimmt das Kriminalkommissariat 12 Hinweise unter der 0521-5450 entgegen.

