POL-BI: Geparkten BMW beschädigt - Zeugen gesucht

Bereits am Montag, den 19.11.2018, beging ein Fahrzeugführer an der Hochstraße/ Upmannstraße eine Verkehrsunfallflucht. Die Polizei sucht diesen sowie Zeugen.

Die PKW-Besitzerin parkte den blauen BMW 116i gegen 09:00 Uhr am rechten Fahrbahnrand an der Hochstraße. Gegen 16:00 Uhr stellte sie die Beschädigungen an dem Heck ihres Wagens fest. Der Verursacher hatte sich entfernt ohne sich um den Schaden in Höhe von 2000 Euro zu kümmern.

Zeugenhinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter 0521-545-0 entgegen.

