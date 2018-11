POL-BI: Schlägerei auf Parkplatz

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld-Innenstadt-

Am Samstag, den 24.11.2018, schlug ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Heeper Straße/ Flachsstraße zwei Bielefelder. Die Polizei sucht den Schläger.

Gegen 11:45 Uhr fuhren eine 31-Jährige und ein 48-Jähriger mit ihrem Wagen auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes an der Heeper Straße. Ein Mann, der zuvor an der Einfahrt gestanden hatte, trat an das Paar heran und sprach sie unflätig an. Der Unbekannte hielt die 31-Jährige fest, so dass eine Rangelei entstand. Der Täter entfernte sich wenige Meter und kehrte zurück, als er sah, dass der 48-Jährige sein Handy hervorholte. Der Mann trat dem Bielefelder in den Rücken und schlug ihm gegen den Kopf. Seiner Begleiterin schleuderte er einen Einkaufswagen in die Hüfte. Anschließend flüchtete der Täter die Heeper Straße auswärts. Die Opfer erlitten leichte Verletzungen.

Sie beschrieben den Schläger als Mitte 20 Jahre alt, hager, mit blonden langen Haaren, zum Pferdeschwanz gebunden und bekleidet mit dunkler Kleidung und Turnschuhen.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

