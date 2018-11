POL-BI: Hochwertiger BMW gestohlen

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Theesen-

In der Nacht von Sonntag, den 25.11.2018, auf Montag, den 26.11.2018, entwendeten Täter am Horstheider Weg einen PKW im Wert von circa 75000 Euro.

Der Fahrzeugbesitzer parkte den BMW Sonntagabend um 20:00 Uhr unter dem Carport an dem Horstheider Weg, zwischen Telgenbrink und Türkisweg. Montagmorgen gegen 06:00 Uhr bemerkte der Bielefelder den Diebstahl seines Wagens. An dem BMW Typ 530d X-Drive in grau metallic befanden sich Bielefelder Kennzeichen.

Zeugenhinwiese nimmt das Kriminalkommissariat 12 unter 0521-545-0 entgegen.

