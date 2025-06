Polizei Köln

POL-K: 250616-1-K/BAB Alkoholisierter Falschfahrer gefährdet mehrere Autofahrer auf der A1 - Polizisten ordnen Blutprobe an

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Autobahnpolizei haben in der Nacht auf Sonntag (15. Juni) einen alkoholisierten Falschfahrer (39) auf der Bundesautobahn 1 bei Leverkusen gestoppt und den Mann sowie sein Fahrzeug aus dem Verkehr gezogen. Laut mehreren Zeugen war der 39-Jährige gegen 1 Uhr auf der A1 in Richtung Dortmund unterwegs, als er in Höhe der AS Burscheid gleich mehreren Autofahrern auf der mittleren Spur entgegengekommen war. Diese konnten eine Kollision teilweise nur durch massive Ausweichmanöver verhindern. Eine Autofahrerin erlitt einen Schock.

Als dem 39-Jährigen sein "Fahrfehler" schließlich auffiel, soll er seinen Wagen auf der Autobahn gewendet haben. Anschließend verließ er in Burscheid die A1, um dann in Richtung Köln wieder aufzufahren. Im Autobahnkreuz Leverkusen stoppten ihn schließlich die alarmierten Polizisten.

Der aus Arnsberg stammende Mann ist aktuell nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis und war laut einem Atemalkoholvortest mit über 1 Promille unterwegs. Die Beamten ließen ihm daher zum genauen Nachweis der Alkoholkonzentration eine Blutprobe entnehmen. (ph/al)

