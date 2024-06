Polizei Köln

POL-K: 240618-3-K 32-Jähriger nach bewaffnetem Überfall in Poll festgenommen - Haftrichter

Köln (ots)

Polizisten haben am Montagabend (18. Juni) in Poll nach einem bewaffneten Überfall von mutmaßlich zwei Männern auf ein Geschäft für Tierbedarf einen Tatverdächtigen (32) nach kurzer Fahndung gestellt und festgenommen.

Nach ersten Erkenntnissen hatten der 32 -Jährige und sein derzeit noch flüchtiger Komplize gegen 18 Uhr die Filiale auf der Siegburger Straße betreten. Unter Vorhalt einer Schusswaffe sollen die Männer dann einen Angestellten (22) bedroht, ihn in ein Hinterzimmer gedrängt und zum Öffnen des Tresors aufgefordert haben. Dabei schlug einer der Angreifer dem 22-Jährigen mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Eine besonnen handelnde Kundin bemerkte den Überfall, verließ daraufhin unentdeckt das Geschäft und wählte den Polizeinotruf.

Unmittelbar nach der Tat flüchtete das Duo dann mit den Tageseinnahmen in Richtung Rolshover Kirchweg, wo alarmierte Streifenpolizisten den 32-Jährigen samt Beute auf dem Rolshover Kirchweg stellten. Der Festgenommene soll noch heute einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Fahndung nach seinem Komplizen dauert derzeit noch an. Der 22-jährige Angestellte erlitt bei dem Überfall leichte Verletzungen und musste in einem Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 14 zu melden. (sw/al)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell