Polizei Köln

POL-K: 230424-5-K Räuberinnen reißen Armbanduhr vom Handgelenk - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach Raubüberfällen zum Nachteil von Seniorinnen (84, 85) in Lindenthal und in der Innenstadt sucht die Polizei dringend Zeugen. In beiden Fällen hatten es die Räuberinnen auf die Armbanduhren der älteren Damen abgesehen.

Der erste Fall ereignete sich am Samstagnachmittag (22. April) gegen 13.50 Uhr auf der Robert-Koch-Straße in Lindenthal. Eine circa 1,70 Meter große Angreiferin umklammerte die 84 Jahre alte Frau von hinten, riss ihr die Armbanduhr vom Handgelenk und rannte mit der Beute in Richtung Bachemer Straße. Laut Zeugenangaben soll die Räuberin in Tatortnähe auf der Beifahrerseite eines schwarzen Pkw eingestiegen sein, der in Richtung Kerpener Straße wegfuhr. Am Steuer habe ein 30-40-jähriger, dunkelhaariger Mann mit dunklem Teint gesessen.

Gegen 17.20 Uhr wurde eine 85 Jahre alte Kölnerin in einer Garage an der innerstädtischen Straße Mühlenbach auf ähnliche Weise überfallen. Als sie auf der Beifahrerseite aus dem Auto ausstieg, betraten zwei Frauen die Garage. Eine von ihnen - sie soll blonde schulterlange Haare gehabt haben - sprach den Ehemann der alten Dame von der Fahrerseite auf Deutsch mit Akzent an. Die zweite Frau, die schwarze, lange Haare hatte, habe die Ablenkung genutzt, sei auf der Beifahrerseite auf die 85-Jährige herangetreten und habe ohne Erfolg an deren Armbanduhr gezerrt. Die Angreiferinnen rannten ohne Beute in Richtung Blaubach weg.

Beide Seniorinnen wurden durch die Räuberinnen leicht verletzt.

Das Kriminalkommissariat 14 prüft Zusammenhänge und bittet Zeugen um Hinweise unter Tel.-Nr. 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de . (cg/de)

