Polizei Köln

POL-K: 221020-3-K Nach bewaffnetem Raub in Wohnung - Weitere Festnahmen nach möglicher Tatserie

Köln (ots)

Pressemeldung der Staatsanwaltschaft und Polizei Köln

Nachtrag zur Pressemeldung vom 15. Oktober Ziffer 1 https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/5345368

Spezialeinheiten haben am frühen Donnerstagmorgen (20. Oktober) in der Kölner Innenstadt und in Bochum Wattenscheid zwei mutmaßlich an der Tat beteiligte Männer (22, 28) festgenommen, nachdem das Amtsgericht Köln Haftbefehle wegen des Verdachts des schweren Raubes und der räuberischen Erpressung erlassen hatte. Bei dem Zugriff durch die Einsatzkräfte erlitt der 28-Jährige leichte Verletzungen.

Den beiden Festgenommenen wird vorgeworfen, gemeinsam mit mindestens drei weiteren unbekannten Tatverdächtigen, einen 35 alten Mann in einer Wohnung auf der Remigiusstraße in Köln-Sülz überfallen und ausgeraubt zu haben. Die mutmaßliche Tätergruppe steht zudem in Verdacht, in mindestens drei weiteren Fällen ihre Opfer über Internet-Inserate in Wohnungen gelockt und mit Schusswaffen sowie Messern bedroht zu haben. Bislang soll die etwa fünfköpfige Gruppe nach Einschätzung der Ermittler eine fünfstellige Summe erbeutet haben.

Gegen die am 15. Oktober in der Remigiusstraße angetroffenen Personen besteht nach derzeitigem Ermittlungsstand kein Tatverdacht. Sie wurden noch am selbigen Tag entlassen.

Die Ermittlungen zu den weiteren Tatverdächtigen dauern an. (ph/al)

