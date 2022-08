Polizei Köln

POL-K: 220812-5-K Nächtlicher Einbruch in Friseursalon - Festnahmen in Tatortnähe

Köln (ots)

Die Polizei Köln hat am Freitagmorgen (12. August) gegen 5 Uhr am Alter Markt in der Altstadt-Nord zwei 13 und 15 Jahre alte Verdächtige gestellt, die unmittelbar zuvor in ein Haarstudio an der Kleinen Budengasse eingebrochen sein sollen. In der Bekleidung des Älteren stellten die Beamten mutmaßlich erbeutetes Bargeld sicher. Zur Identitätsfeststellung und Vernehmung fuhren die Polizisten die Minderjährigen zur Wache und leiteten Strafermittlungen ein. Nach ihrer Vernehmung werden beide an eine städtische Einrichtung übergeben.

Eine Überwachungskamera des Friseursalons hatte die beiden Einbrecher aufgezeichnet. In der Nacht auf Mittwoch (10. August) war das Duo nach einem Zeugenhinweis ertappt worden, als es an der Helmholtzstraße in Ehrenfeld versuchte, die Glastür eines Kiosks einzuschlagen. (cg/cs)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell