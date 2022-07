Polizei Köln

POL-K: 220705-3-K Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos nach Einbruch in Einfamilienhaus

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei nach zwei Männern, die am 28. Dezember 2021 in ein Einfamilienhaus auf der Danziger Straße in Köln-Weiden eingebrochen sein sollen. Demnach sollen sich die Gesuchten an dem Dienstagabend gegen 19 Uhr über die Terrassentür Zutritt zum Haus verschafft haben und Schmuck sowie weiteres Diebesgut erbeutet haben.

Die Bilder der gesuchten Männer sind unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/82587

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zur Identität und/oder dem Aufenthaltsort der beiden Männer machen? Wer hat zum Tatzeitpunkt verdächtige Beobachtungen im Bereich der Danziger Straße gemacht? Zeugenhinweise nehmen die Ermittler des Kriminalkommissariats 72 telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cr/iv)

