Polizei Köln

POL-K: 220705-1-K Autofahrer überrollt auf dem Parkplatz sitzende Frauen

Köln (ots)

Ein alkoholisierter und unter Drogeneinfluss stehender Autofahrer (58) hat am Montagabend (4. Juli) auf einem Parkplatz am Fühlinger See im Stadtteil Seeberg zwei auf dem Boden sitzende Frauen (22,35) mit seinem SUV überrollt. Ein Rettungshubschrauber flog die 22-jährige Duisburgerin mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klink. Die 35 Jahre alte Frau erlitt ebenfalls schwere Verletzungen und wurde stationär in einem Krankenhaus aufgenommen.

Neben einem positiven Drogenvortest ergab auch ein noch am Unfallort durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von knapp 1,8 Promille. Einsatzkräfte ordneten daher die Entnahme mehrerer Blutproben zum Nachweis von Alkohol und Drogen im Blut des ebenfalls aus Duisburg stammenden Mannes an. Sie beschlagnahmten zudem seinen Führerschein sowie den Unfallwagen zur Beweissicherung.

Zeugenaussagen zufolge soll sich der 58-Jährige kurz vor 21 Uhr hinter das Steuer seines Geländewagens gesetzt und beim Anfahren die beiden Frauen überrollt haben. Mehrere Zeugen stoppten daraufhin den Wagen des Duisburgers und alarmierten die Rettungskräfte.

Das Verkehrskommissariat 2 hat die Ermittlungen aufgenommen und wertet derzeit unter anderem Zeugenaussagen zum Unfallgeschehen aus. In welcher Beziehung die Beteiligten zueinanderstehen und ob sie sich zuvor gemeinsam auf dem Parkplatz aufgehalten haben, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. (al/iv)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell