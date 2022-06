POL-K: 220626-3-K Fünf Alleinunfälle mit E-Scootern - alle Fahrer alkoholisiert

Köln (ots) - Kurz nach Mitternacht haben am Samstagmorgen (25. Juni) zwei Verdächtige in Köln-Vingst einen Kiosk überfallen. Mit Baseballschläger und Pfefferspray bewaffnet, stürmten die mit schwarzen Tüchern maskierten Männer in das Geschäft an der Einmündung Burgstraße/Oranienstraße, bedrohten den Inhaber (46) und schlugen auf das Mobiliar ein. Mutmaßlich als das Duo zwei Bekannte des 46-Jährigen in einem ...

