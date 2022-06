Polizei Köln

POL-K: 220626-2-K Unbekannter entreißt Seniorin (91) Halskette - Zeugensuche

Köln (ots)

Nach dem versuchten Raub einer Halskette am Freitagnachmittag (24. Juni) auf der Rennbaumstraße in Weidenpesch sucht die Polizei Köln nach einem etwa 1,70 Meter großen Verdächtigen mit braunen Augen, der zur Tatzeit eine schwarze Wollmütze sowie eine schwarze Mund-Nasen-Maske getragen haben soll. Nach derzeitigem Ermittlungsstand war der Unbekannte einer 91-jährigen Kölnerin gegen 15.30 Uhr in den Hausflur eines Mehrfamilienhauses an der Einmündung zur Torgaustraße gefolgt. Als die Hausbewohnerin den Fremden ansprach, ging er auf diese zu und riss an der Kette. Ohne das zu Boden gefallene Schmuckstück flüchtete der Mann in unbekannte Richtung.

Hinweise zum Fluchtweg sowie der Identität oder dem Aufenthaltsort des Angreifers nehmen die Raubermittler des Kriminalkommissariats 14 unter der Telefonnummer 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de entgegen. (cs/de)

