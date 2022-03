Polizei Köln

POL-K: 220311-1-BAB/AC/K - Unfall nach Flucht - Fahrzeug beschlagnahmt

Köln (ots)

Bei der Flucht vor einer Polizeikontrolle auf der Bundesautobahn 544 bei Aachen ist am Donnerstagabend (10. März) in Höhe der Anschlussstelle Rothe Erde ein 24 Jahre alter Autofahrer auf einen am Stauende stehenden Mazda aufgefahren. Der Fahrer zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Der 24-Jährige, der derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, soll unmittelbar nach dem Unfall versucht haben die Plätze mit seiner Beifahrerin (29) zu tauschen, um von sich selber abzulenken - ohne Erfolg. Den 333 PS-starken Daimler des aus Düren stammenden Fahrers ließen die Autobahnpolizisten dennoch abschleppen. Nach aktuellen Erkenntnissen trat der 24-Jährige gegen 17.25 Uhr plötzlich aufs Gaspedal, als ihn Zivilfahnder in der Nähe des Autobahnkreuz Aachen anhalten wollten. (mm/al)

