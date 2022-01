Polizei Köln

POL-K: 220118-1-K Öffentlichkeitsfahndung mit Foto nach Diebstahl in der Kölner Altstadt

Köln (ots)

Mit Bildern aus einer Überwachungskamera sucht die Polizei Köln nach einem Mann, der im Verdacht steht, in einem Restaurant in der Kölner Altstadt ein teures Portemonnaie gestohlen zu haben. In dem Lokal in der Straße "An Groß St. Martin" soll der Verdächtige sich am 14. August 2021 kurz vor Mitternacht die Handtasche einer Angestellten genommen und daraus die Geldbörse entwendet haben.

Ein Foto des Gesuchten ist unter folgendem Link abrufbar:

https://url.nrw/93

Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Verdächtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de bei den Ermittlern des Kriminalkommissariats 51 zu melden. (cr/rr)

