Polizei Köln

POL-K: 220117-3-K Drei Radfahrende bei Verkehrsunfällen in Köln verletzt

Köln (ots)

In den Kölner Stadtteilen Marienburg und Stammheim sind am Samstag (15. Januar) zwei Radfahrende schwer verletzt worden. Ein 57 Jahre alter Mann und eine 41 Jahre alte Frau kamen jeweils mit Schulterfrakturen in Kliniken.

Die Verkehrsunfälle nach ersten Ermittlungen:

Köln-Marienburg, Oberländer Werft

Ein 7-Jähriger soll gegen 14 Uhr durch einen Zuruf so abgelenkt worden sein, dass er auf dem Oberländer Ufer mit seinem Fahrrad zunächst eine neben ihm fahrende Radfahrerin (10) leicht berührte und dann mit einer entgegenkommenden 41-jährigen Radfahrerin zusammenstieß. Rettungskräfte behandelten die Verletzten und brachten die Frau in ein Krankenhaus.

Köln-Stammheim, Düsseldorfer Straße/Stammheimer Ring

Beim Abbiegen von der Düsseldorfer Straße auf ein Tankstellengelände erfasste ein 37-Jähriger gegen 21.30 Uhr einen querenden 57 Jahre alten Radfahrer mit seinem Hyundai. Rettungskräften brachten den Leverkusener zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. (mw/de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell