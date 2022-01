Polizei Köln

POL-K: 220110-2-K Einladung zur Bilanz-Pressekonferenz der BAO Berg

Köln (ots)

Staatsanwaltschaft und Polizei geben bekannt:

26 Monate nach Einrichtung der BAO Berg, zahlreichen Festnahmen, Durchsuchungen und inzwischen rechtskräftigen Verurteilungen laden Staatsanwaltschaft und Polizei Köln Medienvertreter zur Abschluss-Pressekonferenz ein. Polizeipräsident Uwe Jacob, Oberstaatsanwalt Markus Hartmann als Leiter der Zentral- und Ansprechstelle Cybercrime NRW und Kriminaldirektor Michael Esser als Leiter BAO Berg werden

am 12. Januar 2022, um 10 Uhr

im Polizeipräsidium Köln

Walter-Pauli-Ring 2-4

51103 Köln

die Bilanz der Ermittlungen vorstellen. Medienvertreter sind herzlich eingeladen.

Anforderungen für eine Teilnahme an der Pressekonferenz in Präsenz:

Eine persönliche Teilnahme an der Pressekonferenz ist nur für vollständig Geimpfte, oder Genesene mit entsprechendem Nachweis zuzüglich eines tagesaktuellen Tests möglich. Die Nachweise werden bei Betreten des Polizeipräsidiums überprüft.

Live-Übertragung:

Die Pressekonferenz wird auf Facebook (https://www.facebook.com/polizei.NRW.K) übertragen. Medieninhalte dieser Pressekonferenz stellt die Polizei Köln im Anschluss auf der Homepage der Polizei Köln (https://koeln.polizei.nrw/artikel/verdacht-sexuellen-missbrauchs-von-kindern) zur Verfügung. Medienvertreter, die im Anschluss an die Redebeiträge Fragen stellen möchten, werden um eine Akkreditierung bis zwei Stunden vor Beginn der Pressekonferenz per E-Mail an pressestelle.koeln@polizei.nrw.de gebeten. Journalisten erhalten mit der Bestätigung der Akkreditierung eine E-Mail-Adresse an welche sie die Fragen senden können. Die Fragen werden vorgelesen und dann in der Pressekonferenz beantwortet. (de)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell