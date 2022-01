Polizei Köln

POL-K: 220110-1-K Seniorin beim Ausparken angefahren - Krankenhaus

Köln (ots)

Ein Polizeibeamter (45) hat am Sonntagvornachmittag (9. Januar) gegen 11 Uhr auf einem Parkplatz am Südfriedhof in Zollstock beim Ausparken eine 80 Jahre alte Fußgängerin mit einem Streifenwagen angefahren. Die Kölnerin stürzte und erlitt eine Oberschenkelverletzung. Rettungskräfte brachten sie zur Beobachtung in ein Krankenhaus. (mw/cs)

