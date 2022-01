Polizei Köln

POL-K: 220109-3-K #präsenzimveedel Erfolgreiche Videobeobachtung am Ebertplatz - Drogen sichergestellt

Köln (ots)

Einsatzkräfte der Videobeobachtung haben am Freitag (7. Januar) und am Samstag (8. Januar) am Ebertplatz erneut mutmaßliche Drogendeals beobachtet und ihre uniformierten Kollegen aus der Innenstadt zu den mutmaßlichen Dealern (m19, m29) geführt. Polizisten stellten mehrere Tütchen Drogen sicher.

Die Fälle im Detail:

Am Freitag gegen 16 Uhr beobachteten Beschäftigte der "Videoleitstellte", wie ein 19-Jähriger beim Erblicken einer Polizeistreife offensichtlich Drogen unter einer Klappe versteckte. Innenstadtpolizisten fanden nach dem Hinweis aus Kalk die Tütchen mit Amphetamin, Cannabis und Extasy an der beschriebenen Stelle und stellten sie sicher. Außerdem fanden die Polizisten bei dem mutmaßlichen Drogendealer weiteres Cannabis sowie ein verbotenes Einhandmesser und stellten diese ebenfalls sicher. Der polizeibekannte junge Mann wurde zur erkennungsdienstlichen Behandlung ins Polizeipräsidium nach Kalk gebracht. Den mutmaßlichen Käufer, einen 15-Jährigen, nahmen die Beamten mit zur Wache und ließen ihn von seiner Erziehungsberechtigten abholen.

Etwas mehr als 24 Stunden später, gegen 17.30 Uhr, lotsten die Videobeobachter Beamte der Innenstadtwache nach einem Deal auf den Ebertplatz zu einem 29-Jährigen. Bei ihm fanden die Beamten Cannabis sowie mehrere hundert Euro mutmaßliches Dealgeld. In seinem Versteck in einer Mauer fanden die Einsatzkräfte zudem weitere Tütchen mit Drogen. Den bereits wegen gleichgelagerter Straftaten in Erscheinung getretenen Mann brachten die Beamten ins Polizeigewahrsam. Er soll noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden. (mw/rr)

Original-Content von: Polizei Köln, übermittelt durch news aktuell